Escola de Alcanena é a melhor da Europa a ensinar Ciência

A boa notícia chegou esta segunda-feira no primeiro dia de aulas: o agrupamento de escolas de Alcanena, no distrito de Santarém, é o melhor da Europa a ensinar Ciências e Tecnologias. Os alunos tinham uma reunião marcada com o coordenador do projecto que tem promovido o ensino nestas áreas naquela escola, mas o planeamento dos próximos meses de trabalho ficou por momentos afectado pelo entusiasmo da novidade.

Continuar a ler