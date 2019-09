Costa x Rio: a arte de contradizer sem mentir

A evolução da carga fiscal na última legislatura, o estado do Serviço Nacional de Saúde e os dados da emigração foram alguns dos tópicos em destaque no debate televisivo que opôs nesta segunda-feira o secretário-geral do PS e primeiro-ministro António Costa ao presidente do PSD e líder da oposição, Rui Rio. E frequentemente os dois políticos esgrimiram números e invocaram factos para suportar teses opostas. Sem mentir.

Continuar a ler