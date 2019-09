Costa e Rui vistos por 2,7 milhões, menos 600 mil do que o duelo com Passos em 2015

O duelo entre António Costa e Rui Rio foi seguido na noite de segunda-feira por 2,67 milhões de espectadores na RTP1, SIC e TVI. A que se somam 81 mil espectadores que viram o debate na SIC Notícias (62 mil) e na RTP3 (29 mil). Valores bem longe dos 3.302.244 de pessoas que em 2015 viram o debate entre António Costa e Pedro Passos Coelho no conjunto da RTP1, SIC e TVI.

De acordo com os dados da GfK analisados pela Marktest/Mediamonitor, o share acumulado dos três canais de sinal aberto e dos dois do cabo foi de 57,6%, o que significa que quase duas em cada três pessoas que estavam a ver televisão durante o período que durou o debate, entre as 20h32 e as 21h46, tinham o televisor sintonizado no duelo entre os dois políticos.

Entre os três canais de sinal aberto, quem ganhou foi a SIC, ou seja, foi através do canal da Impresa que mais gente assistiu ao debate: 1,066 milhões de espectadores, a que se somam 829 mil pela TVI e 774 mil que viram na RTP1.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Olhando para os números de espectadores dos restantes onze debates, pelo menos na corrida das audiências António Costa já ganhou a Rui Rio. E fê-lo praticamente pela mesma diferença de espectadores entre o debate dos dois e o de Costa e Passos, cerca de 600 mil espectadores.

Os debates em que o secretário-geral do PS participou com os líderes dos restantes partidos (sem contar com o PSD) foram seguidos por um total de 3,72 milhões de pessoas, enquanto os que opuseram Rui Rio e os líderes dos restantes partidos tiveram 3,16 milhões de espectadores.

Os doze debates tiveram um total acumulado de quase 10 milhões de espectadores. Sem contar com o duelo Costa/Rio, que teve um formato especial (inaugurado em 2015 por Costa e Passos) de transmissão simultânea e pivots das três televisões, o debate mais visto foi o primeiro, que opôs Costa e Jerónimo de Sousa, na SIC – foi seguido do início ao fim por uma média de quase um milhão e cem mil pessoas. O menos visto foi o de Assunção Cristas e Catarina Martins, seguido por 64 mil pessoas na RTP3 (canal que já está também acessível a toda a população através da TDT).