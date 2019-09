Renzi abandona Partido Democrático para recuperar o espaço político ao centro

Matteo Renzi anunciou esta terça-feira o abandono do partido pelo qual serviu como primeiro-ministro de Itália, entre 2014 e 2016. A saída do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, já era esperada e com ela veio a confirmação da intenção de formar uma nova força política centrista que pode atrair cerca de 30 parlamentares, entre deputados e senadores.

O gesto, garante, no entanto, Renzi, não põe em causa a sobrevivência ou a estabilidade do novo Governo de coligação entre PD e a plataforma populista Movimento 5 Estrelas (M5S) – na qual não participa, mas que ajudou a agilizar – formado em resposta aos planos de Matteo Salvini, líder da Liga (extrema-direita) e ex-vice-ministro do executivo anterior, para forçar novas eleições antecipadas e governar sem Luigi di Maio, do M5S.

“Decidi abandonar o PD e construir, com outros, uma nova casa, onde se faça política de maneira diferente”, escreveu no Facebook o antigo chefe de Governo, há meses em choque com a ala mais à esquerda do partido, liderada pelo secretário-geral do PD, Nicolas Zingaretti. “Depois de sete anos de fogo amigo, acredito que os nossos valores, ideias e sonhos não podem continuar a ser diariamente objecto de disputas internas”.

Renzi diz que a decisão “é boa para toda a gente”, “incluindo” o primeiro-ministro Giuseppe Conte, e que o Governo até pode beneficiar de uma “provável expansão do seu apoio parlamentar”. “Zingaretti já não tem desculpas para dizer que não controla as facções do PD, porque agora estão livres de Renzi”, atirou numa entrevista ao diário italiano La Reppublica, publicada esta terça-feira.

No Twitter, Nicolas Zingaretti, “lamentou” a decisão, catalogando-a como “um erro”. Ao mesmo tempo, porém, anunciou uma “nova agenda” e um “novo PD”.

Numa altura em que o debate político se encontra mais polarizado do que nunca em Itália, Renzi acredita ser a pessoa certa para recuperar o espaço deixado vago ao centro. O homem que caiu, com estrondo, em 2016, depois de alocar o seu destino político à aprovação de uma reforma constitucional votada e chumbada em referendo, assegura que é pelo centro que se combatem os movimentos populistas italianos.

“Não iria conseguiria responder às agressões de Salvini e à difícil coabitação com o M5S [a partir do PD]”, admitiu Renzi ao La Repubblica. “Quero passar os próximos meses a lutar contra Salvini. O mau populismo que ele representa ainda não foi derrotado”.

O novo partido, assegurou Renzi, que é senador por Florença, ainda não tem nome, nem faz planos para disputar quaisquer eleições regionais ou locais nos próximos tempos. O plano do primeiro-ministro é revelar o nome, o símbolo e as traves-mestras programáticas da nova plataforma política em Outubro, depois de reunir com outros dissidentes do PD.