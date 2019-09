Cidadãos e PP rejeitam investidura de Pedro Sánchez

Os dirigentes do Cidadãos, Albert Rivera, e do Partido Popular, Pablo Casado, deram o seu não à investidura de Pedro Sánchez como presidente do Governo espanhol. O líder dos socialistas reúne-se esta tarde com o rei de Espanha, a quem deve comunicar se tem ou não condições para formar Governo.

Sánchez falou esta terça-feira ao telefone com os líderes dos três maiores partidos. Porém, Cidadãos e PP mantêm a rejeição à investidura e o Unidas Podemos confirmou a sua abstenção.

Na segunda-feira, Rivera abriu a possibilidade de também se abster, se o socialista assumisse três compromissos: romper os acordos com os nacionalistas bascos do EH Bildu para o governo de Navarra, autorizar a criação de uma mesa de negociação para voltar a aplicar o artigo 155.º da Constituição na Catalunha – caso o governo catalão não cumpra as sentenças do processo independentista catalão, que serão reveladas em Outubro – e não subir os impostos.

Sánchez enviou a Rivera um documento que considerou dar essas garantias. “A resposta de Sánchez é uma bofetada a todos os espanhóis”, respondeu o Cidadãos.

Os prazos constitucionais dão até segunda-feira ao rei para decidir se se avança para uma investidura ou para eleições – neste momento o cenário mais sólido.

Felipe VI começou na segunda-feira uma última ronda pelos partidos, para saber se há condições para uma investidura e para acabar com o bloqueio político que dura desde as eleições de Abril (as terceiras em quatro anos, que o PSOE venceu mas sem maioria). Nesta terça-feira já recebeu o líder do Podemos, Pablo Iglesias, no Palácio da Zarzuela. Segundo as declarações de Iglesias à saída, já falaram do cenário de eleições em Novembro, as segundas em sete meses caso aconteçam.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

​ “O rei disse-me o mesmo que pensam os espanhóis. Depois das eleições de Novembro, se acontecerem, o período das negociações não pode ser igual a este, com meses de inactividade”, disse Iglesias, citado pelo jornal La Vanguardia.

Depois de Iglesias, Felipe VI recebe Albert Rivera e Pablo Casado. Se findas as reuniões - a última é a de Pedro Sánchez -, emergir um candidato à investidura, essa informação é passada à presidente do Congresso de Deputados, Meritxell Batet, que fará o anúncio numa conferência de imprensa.

Se não houver um candidato à investidura, a casa real emitirá um comunicado, diz o jornal El País.