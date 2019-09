Quer ficar no castelo de Downton Abbey? Está no Airbnb

O castelo de Highclere, que os fãs da série Downton Abbey conhecem como a casa da família ficcional Crawley, está a receber hóspedes. O conde de Carnarvon resolveu abrir as portas a apenas dois convidados, a 26 de Novembro, através do Airbnb.

O anúncio, lançado para coincidir e celebrar o lançamento do filme Downton Abbey, promete que os dois hóspedes serão “tratados como realeza”, pagando 120 libras (135 euros) para passar a noite num dos muitos quartos do castelo. O conde e a condessa de Carnarvon vão ainda acompanhar os convidados ao jantar e numa visita pela história e património da propriedade de 400 hectares.

As reservas abrem a 1 de Outubro, ao meio-dia, e os candidatos têm de provar ser fãs da série, com uma mensagem criativa — além de terem boas críticas de outros anfitriões.

“O castelo de Highclere está na família Carnarvon desde 1679 e tem uma história incrível e rica. Sou apaixonada pelas histórias e pela herança do castelo e espero com entusiasmo pelos nossos futuros convidados”, escreve Lady Carnarvon no perfil do Airbnb.

A propriedade fica perto da cidade de Newbury, a cerca de 80 quilómetros de Londres.