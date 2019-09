Häagen-Dazs cria gelado de pastel de nata para “brindar” a Portugal

É a “primeira receita exclusiva” criada pela marca de gelados para o mercado português. E a escolha, em tempo de aniversário, recaiu no pastel de nata.

“A Häagen-Dazs comemora este mês 25 anos em Portugal e para brindar”, lê-se em nota da empresa, que “desenvolveu uma nova receita inspirada em sabores bem portugueses”.

O gelado de pastel de nata conjuga “canela, o gelado com sabor a Doce de Leite, a massa folhada, o caramelo e as natas”. O sabor final desta “receita a pensar na portugalidade” deverá levar a “memória do paladar” directamente para o célebre pastel, cada vez mais internacional.

Foto DR

Será que um dia o gelado de pastel de nata, tal como o bolo, partirá à conquista do mundo? Por agora, o que se sabe é que estará à venda nas lojas oficiais da marca em Portugal e que custa 5 euros.

A empresa, de origem norte-americana, chegou ao país em 1994, com abertura de loja no Chiado. Actualmente, possui 13 lojas exclusivas, sendo que os seus gelados estão presentes em mais de 1400 pontos de venda.