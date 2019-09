Em Espanha, a chuva espalhou destruição e as ruas passaram a ser rios

As chuvas torrenciais dos últimos dias semearam o caos no Sul de Espanha: houve seis mortes, dezenas de desalojados, carros danificados, casas inundadas e equipas de socorro a tentar ajudar quem ficou encurralado com a força das águas. Os espanhóis chamaram-lhe “gota fria” e atingiu o sul do país com severidade: a depressão tem como característica um padrão localizado e de curta duração em termos de precipitação, daí que não tenha atingido Portugal com a mesma força.

Em Espanha, choveram 280 litros por metro quadrado em apenas 24 horas, os rios transbordaram e houve quem usasse barcos de borracha para navegar pelas ruas inundadas.