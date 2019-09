Cascais Master com sete portugueses e lotação esgotada no fim-de-semana

Dez dias depois de Ana Catarina Nogueira chegar ao topo do padel mundial após conseguir vencer o Madrid Master, um dos torneios mais importantes do World Padel Tour (WPT), os melhores jogadores do Mundo da modalidade começam nesta quarta-feira a disputar nos jardins do Casino do Estoril o quadro principal do Cascais Padel Master, evento que já tem lotação esgotada para o fim-de-semana. Com sete portuguesas ainda em prova da prova - Vasco Pascoal foi nesta terça-feira afastado nos 16-avos-de-final -, a grande esperança portuguesa volta a estar centrada em Ana Catarina Nogueira, que terá nesta quarta-feira pela frente uma dupla 100% portuguesa.

Ainda a saborear a vitória em Madrid, a primeira de um padelista português num Master ou num Open do WPT, Ana Catarina Nogueira entrará nos courts de Cascais no melhor ranking de sempre (subiu ao 8.º lugar mundial) e, ao lado da jovem espanhola Paula Josemaría, uma das revelações do circuito, é uma das favoritas a vencer o torneio português. No entanto, Ana Catarina Nogueira viu-se forçada a desistir por problemas físicos no passado domingo na final do Porto Crown, um dos torneios do circuito nacional, o que pode condicionar a sua participação no Cascais Padel Master.

Mesmo sem estar a 100%, a portuense será claramente favorita nos 16-avos. Na estreia nos jardins do Casino do Estoril, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría terão pela frente uma das duplas que recebeu um “wild card” da organização: Patrícia Ribeiro e Margarida Fernandes, actuais n.º 3 e n.º 4 do ranking nacional, respectivamente.

O confronto garante a presença de pelo menos uma portuguesa nos oitavos-de-final e, se a lógica prevalecer, a dupla vencedora desse jogo vai defrontar Sofia Araújo.

A actual n.º 30 do WPT entrará em acção nesta quarta-feira às 11h00 e, fazendo parelha com a argentina Virginia Riera, terá como adversárias Angela Caro e Nuria Rovira, uma dupla espanhola apurada via qualifying.

Já Diana Silva (n.º 113) e Kátia Rodrigues (n.º 299), que também receberam um “wild card”, jogarão às 14h00 contra as espanholas Nuria Rodríguez (n.º 35) e Carmen Goenaga (n.º 48).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao contrário do que acontece no quadro feminino, nos homens a representação portuguesa é reduzida. Beneficiando igualmente de “wild cards”, Vasco Pascoal e Miguel Oliveira não tiveram que disputar o qualifying, mas a participação de Pascoal em Cascais terminou ao fim do primeiro jogo. Ao lado do jovem espanhol Eduardo Alonso Chillarón, de 18 anos, Pascoal defrontou nos “16-avos” a 7.ª melhor dupla do torneio (Stupaczuk e Díaz) e acabou eliminado em dois sets: 2-6 e 6-7.

Mais possibilidades de conseguir chegar aos oitavos-de-final, o que aconteceria pela terceira vez consecutiva, terá Miguel Oliveira. O jogador português melhor classificado no WPT (56.º) jogará com o espanhol Christian Fuster (n.º 59) e, a partir das 17h30, terá pela frente Javier Vásquez (n.º 40) e Adrián Antelo (n.º 37).