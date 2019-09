Angélica Salvi, uma harpa, os fantasmas de um mosteiro, um disco

O álbum a solo que chegará em Outubro, numa edição da Lovers & Lollypops, foi registado daquela que será a forma mais adequada à natureza desta música e ao temperamento artístico de quem o criou. No âmbito do Encontrarte de Amares, Angélica Salvi aproveitou as condições acústicas e a imponência do espaço do Mosteiro de Rendufe e entregou-se à harpa. Tocou-a e aquilo que ali tocou naquele pedaço de tempo, tema após tema, é o que ouviremos quando a edição chegar até nós. Antes, Phantone, assim se intitula o registo de estreia da harpista espanhola residente no Porto, apresenta-se através do vídeo, realizado por Frederico Lobo, que o PÚBLICO aqui revela em exclusivo.

Harpista do Vertixe Sonora Ensemble e professora de harpa do Conservatório de Música do Porto, Angélica Salvi tem desenvolvido um percurso multidisciplinar onde o trabalho com a Sonoscopia, o Balleteatro ou ou Teatro do Frio convive com colaborações com improvisadores como Evan Parker, Butch Morris ou Han Bennink, ou com ensembles de música contemporânea como os holandeses Brokkenfabriek e RPM Electro Travelling Band ou o portuense Remix Ensemble. É ainda dirigente do Female Effects, projecto que trabalha peças acústicas ou electrónicas de autoria feminina.

Phantone, a sua estreia a solo, tem inscrito no título um jogo múltiplo de referências. Lemos no texto de apresentação do álbum: “Pantone: escala de referência de cores pré-determinadas e Phantom: ghost [fantasma] e tone: matiz. Uma sinestesia iminente”. No disco desenha-se, assim o imaginamos, um novo espaço, com as composições a ganharem novas formas, fruto de uma sensibilidade guiada pela improvisação e do contacto com as sombras e fantasmas que o espaço da gravação, ou melhor, que um espaço como o Mosteiro de Rendufes, trouxe para a interpretação.

A edição de Phantone está marcada para 8 de Outubro e o álbum será pré-apresentado dia 5 no Out.Fest, no Barreiro. Dia 24 do mesmo mês Angélica Salvi apresentar-se-á no Jameson Urban Routes, no Musicbox, em Lisboa, e dia 30 estará na St. James Anglican Church, no Porto.