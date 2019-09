Taylor Swift actua no Nos Alive 2020

É o segundo nome para a edição de 2020 no Nos Alive: Taylor Swift estreia-se em território português no dia 9 de Julho, anunciou a própria no seu site oficial.

A organização do festival que se realiza no Passeio Marítimo de Algés já tinha anunciado a presença dos Da Weasel, um regresso aos palcos da histórica banda portuguesa, a 11 de Julho.

A norte-americana irá apresentar o seu 7.º álbum de estúdio, editado em 2019 e intitulado Lover, do qual já se conhecem os singles You Need to Calm Down, Me! e Lover. No site oficial, estão à venda quatro edições especiais deste álbum, cada uma com um conjunto diferente de entradas do diário de Taylor Swift, escritas à mão, e fotografias exclusivas.