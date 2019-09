Madonna começa a sua nova digressão, acompanhada pelo guitarrista português Gaspar Varela

A cantora norte-americana Madonna inicia esta terça-feira, em Nova Iorque, a nova digressão internacional em torno do álbum Madame X com concertos apresentados como “raros e intimistas”, influenciados pela música lusófona.

A digressão Madame X começa com uma série de 17 concertos no BAM Howard Gilman Opera House, em Nova Iorque, e chegará à Europa só em 2020, a começar por Portugal, com oito concertos em Janeiro, no Coliseu de Lisboa, praticamente já esgotados.

Nas últimas semanas, a produção da cantora, de 61 anos, tem revelado nas redes sociais imagens e vídeos dos ensaios, com a presença de bailarinos, alguns dos espaços cénicos e vários músicos, nomeadamente elementos da Orquestra Batukadeiras, de Cabo Verde, e o jovem guitarrista português Gaspar Varela.

A digressão devia ter começado no dia 12, mas foi adiada para esta terça-feira devido a problemas de produção, com Madonna a justificar que “Madame X é uma perfeccionista e os seus fãs merecem nada menos que o melhor”.

Depois de Nova Iorque, a digressão Madame X irá passar por outras cidades norte-americanas, entre as quais Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Boston, Filadélfia e Miami. Na Europa, a digressão arranca em Lisboa. Madonna tem marcados oito concertos no Coliseu de Lisboa: a 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de Janeiro.

Influenciada criativamente por ter vivido na capital portuguesa nos últimos anos, Madame X — título do álbum lançado em Junho —, é uma colecção de 15 novas músicas que “celebram o longo romance de Madonna com a música e cultura latinas, assim como com outras influências mundiais”.

Dino d'Santiago, Celeste Rodrigues, Fábia Rebordão, Ricardo Toscano, Gaspar Varela e as Batukadeiras de Cabo Verde são alguns dos artistas com quem Madonna se cruzou nos últimos meses de trabalho e de vivência em Portugal. Feito com a colaboração do produtor francês Mirwais, o 14.º álbum de estúdio de Madonna inclui uma versão de Faz gostoso, da cantora portuguesa Blaya, que Madonna interpreta em português com a artista brasileira Anitta, e Medellín, um dueto com o músico colombiano Maluma.