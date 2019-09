Segurança Social e SCML vão seleccionar e formar famílias de acolhimento para crianças retiradas aos pais

O Instituto da Segurança Social (ISS) e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vão juntos gerir, seleccionar e garantir a formação das famílias aptas a acolher crianças ou jovens em perigo retirados aos pais. A medida, há muito defendida para as crianças em situação de acolhimento, como alternativa à institucionalização, avança formalmente com a entrada em vigor ainda em 2019 do decreto-lei publicado em Diário da República nesta segunda-feira.

Continuar a ler