Estudantes portugueses conquistam três medalhas em Olimpíadas de Biologia

Foram dadas três medalhas de bronze a estudantes portugueses na XIII Olimpíada Ibero-americana de Biologia, que aconteceu de 9 a 13 de Setembro em Cochabamba, na Bolívia. Os galardoados foram três estudantes do 12.º ano: Martim Cunha (Colégio Militar, Lisboa), Márcio Campos (Colégio La Salle, Barcelos) e Afonso Rodrigues (Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, Espinho). Foi ainda atribuído um diploma de mérito a Maria João Oliveira, estudante do Colégio D. Diogo de Sousa, em Braga.

“Portugal voltou a ter um fortíssimo destaque ao ganhar, pelo décimo ano consecutivo, importantes distinções que muito honram o nosso país”, escreveu a Ordem dos Biólogos no Facebook. Ao todo, participaram 50 alunos de 13 países.

O PÚBLICO tentou contactar a Ordem dos Biólogos para saber mais informação sobre as olimpíadas e sobre a forma como é feita a selecção dos alunos, mas ainda não obteve respostas.

A comitiva portuguesa foi chefiada pelo bastonário da Ordem dos Biólogos, José Matos, que é também investigador do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV). Estiveram também presentes a docente Paula Almeida Maria, do conselho directivo da Ordem dos Biólogos, e a gestora de eventos Patrícia Matos.

Já em Julho, dois alunos portugueses tinham conquistado medalhas de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Biologia em Szeged, na Hungria: Marco Ribeiro (estudante do 12.º ano no Colégio do Ave – Guimarães) e Diogo Nogueira (aluno do 12.º ano da Escola Básica e Secundária Vale de Tamel – Lijó/Barcelos). A prova contou com a presença de quase 300 participantes (quatro deles portugueses), em representação de 78 países.

“Ano após ano, os representantes lusitanos comprovam e promovem a enorme qualidade dos estudantes nacionais de Biologia, cuja qualidade técnica e académica é, invariavelmente, multipremiada ano após ano”, elogiava a Ordem dos Biólogos em comunicado.