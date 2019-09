Suspeito de atropelamento de agente da PSP entregou-se às autoridades

Um homem suspeito de atropelar um agente da PSP na manhã desta segunda-feira em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, foi detido pelas autoridades ao fim da tarde. Segundo conta fonte do Comando Metropolitano de Lisboa ao PÚBLICO, foi por volta das 10h27 que um agente que se encontrava de serviço remunerado numa obra teve necessidade de fazer uma intervenção junto de dois condutores que se encontravam no local.

“Desta intervenção resultou o atropelamento por parte do condutor de uma das viaturas, que iniciou marcha e colheu o agente, que ficou com ferimentos ligeiros numa perna e num braço. O elemento policial teve que receber tratamento numa unidade hospitalar, sendo que posteriormente a viatura foi recuperada e o condutor identificado”, refere a mesma fonte.

Num vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver que, depois do atropelamento do agente, uma carrinha tentou impedir a fuga do suspeito, mas sem sucesso.

O indivíduo dirigiu-se depois para a sua residência, onde se encontrou com o seu advogado. Por volta das 18h, entregou-se aos agentes que o esperavam e que procederam às devidas diligências.