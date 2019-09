Jornalistas de todo o mundo reunidos em projecto inédito sobre crise climática

“Nenhum outro problema coloca maiores desafios e ao mesmo tempo mais oportunidades”, escrevem os jornalistas norte-americanos Mark Hertsgaard e Kyle Pope, fundadores do projecto Covering Climate Now. São 250 órgãos de comunicação social, entre jornais, rádios, televisões, blogues, podcasts espalhados pelo globo: Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, Portugal, Espanha, Alemanha, África do Sul, EUA. A estes juntaram-se ainda cientistas, universidades, jornalistas freelancer. Porque o desafio é global, todos se comprometem a publicar trabalhos sobre alterações climáticas ao longo da semana que antecede a realização da Cimeira para a Acção Climática da ONU, a 23 de Setembro em Nova Iorque.

