Gerir o declínio? É essa a nova política de desenvolvimento regional?

Li esta semana no PÚBLICO um artigo de opinião, assinado pela presidente da CCDRC, intitulado “Há territórios onde nunca será possível recuperar população”, no qual está escrito: “...há que assumir que não é possível ter a tónica no crescimento em todos os territórios, e assumir também que em porções importantes do nosso país coesão territorial significa gerir o declínio e, portanto, significa assumir que há partes do nosso território onde não vai ser possível recuperar população e atividade económica.”

É um artigo contraditório, onde se misturam argumentos com contra-argumentos, onde se afirmam ideias (vagas é certo) sobre políticas públicas e capacidade de decisão, para depois logo as desdizer, permitindo até extrapolações perigosas, como as seguintes:

1) Imaginem que a UE aplicava ao território Europeu, composto por regiões com diferentes realidades, o princípio de que há regiões onde não é possível “recuperar população e atividade económica”. Podem concluir que Portugal, tendo em conta os seus recursos endógenos, nunca será competitivo e, em consequência, se devem aplicar políticas públicas para “gerir o seu declínio”. Certo? Como pode a UE levar a sério um país (com pouco mais de 200 km de largura e cerca de 700 km de comprimento) que agravou as suas desigualdades regionais e ainda afirma que tem “porções importantes” do seu território que não vai conseguir desenvolver? Tudo isso depois de cinco programas-quadro de coesão e desenvolvimento regional, negociados e contratualizados por Portugal com a UE (desde 1989) para, justamente, resolver esses problemas de desigualdade regional?

2) Aparentemente, temos território a mais, de que não precisamos e somos incapazes de aproveitar. O melhor, se calhar, será então oferecer esse território a quem o possa desenvolver e tenha capacidade para desenhar estratégias de desenvolvimento sustentado que recuperem densidade económica e populacional. É essa a ideia?

Para além de tudo isso, a proposta de “gerir o declínio”, ou seja, gerir o despovoamento, contraria discurso oficial sobre o interior. De facto, ainda recentemente o PM António Costa dizia na Guarda que o interior não pode ficar de fora nas questões das redes de alta velocidade, garantindo que o esforço de desenvolvimento da nova rede 5G tem de acontecer “… não só nos grandes centros urbanos, mas também nos centros urbanos de média dimensão que estruturam toda a corda do interior do país”. Acrescentou ainda que “… é no interior que temos que fazer o maior esforço de infra-estruturas, para ser um território ainda mais atrativo para a fixação das populações”. Para quê, senhor primeiro-ministro, se há regiões que são impossíveis de desenvolver?

O que devia ser claro é que o desenvolvimento do interior não tem receitas únicas ou tipificadas, nem se podem resumir a atirar dinheiro para os problemas – tendo somente por base indicadores de sucesso como taxas de execução e outras medidas da quantidade de dinheiro efetivamente gasto – sem nenhuma preocupação com os resultados obtidos e respetiva sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável do interior exige um estudo aprofundado do território, das razões que conduziram à sua desertificação económica e demográfica, das suas potencialidades e recursos endógenos, das dinâmicas que existem nas regiões vizinhas e que podem ser utilizadas (ganhando escala) no desenvolvimento de estratégias diferenciadas que possam estar na base de um novo percurso de convergência: as realidades de partida são muito diversas. Os fundos comunitários servem para isso e as decisões de investimento têm de ter por base o conhecimento muito claro da realidade para serem eficazes. Sem isso, sem esse esforço de identificação de planos e calendários diferenciados, para o qual as CCDR estão particularmente vocacionadas, as decisões serão sempre ineficazes, porque mal suportadas, conduzindo a investimentos desajustados (centrados em objetivos de curto prazo, muitas vezes eleitorais), que nunca avaliados (correlacionando e confrontando o dinheiro gasto, as políticas desenvolvidas e as transformações obtidas) e que, no essencial, não produzem resultados e geram despesa. É isso que tem de ser afirmado e é esse trabalho que deve ser feito, pois foi isso que a mudança de regime prometeu aos portugueses: para além da democracia e descolonização, afirmou como prioritário o desenvolvimento de todo o território nacional.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A iniciativa InvestCentro, que não teve continuidade, tinha como objetivo, para além de atrair investimento estrangeiro (mostrando as potencialidades de uma região muito diversa), ser um fator de coesão territorial (promovendo a efetiva cooperação sub-regional), de forma a que as valências de uns ajudassem a resolver as fraquezas de outros: uma região que atuaria em bloco, fluindo competências e atitudes, mas também aproveitando o efeito de sinergias múltiplas. Assim, ao contrário do que agora se afirma, seria possível tirar partido dos vários recursos endógenos disponíveis, adotar uma atitude de cooperação intrarregional e dinamizar os melhores esforços dos vários agentes locais, de forma a não deixar ninguém para trás e afirmar que é possível gerir o território de forma equilibrada e partilhada (sem duplicação de recursos), reforçando a sua atratividade e maximizando as suas potencialidades.

A nova gestão do despovoamento não é só um reconhecimento de incapacidade, mas também uma inaceitável desistência de “porções importantes” do território nacional, quando se andou a prometer, ao mais alto nível (incluindo o primeiro-ministro e o Presidente da República), que o interior era uma prioridade e se iriam desenvolver esforços no sentido de identificar políticas públicas, suportadas em fundos comunitários, para o desenvolver. Mas é também uma cedência a um modelo de país pobre e bipolarizado, sem estratégia de longo-prazo e que não valoriza e é incapaz de tirar partido da diversidade do seu território. Portugal recebeu e gastou mais de 100 mil milhões de euros em fundos comunitários, atribuídos ao país para coesão e desenvolvimento regional, pelo que é inaceitável, depois de todos os discursos e promessas, que se venha agora dizer que afinal era impossível cumprir o objetivo a que nos comprometemos. É injusto para com essas regiões, exige responsabilidades políticas e tem de ser desmentido. Porque não é verdade.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico