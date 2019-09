Eleições: quem se abstém?

Temo-nos preparado para as fake news. Estamos conscientes de que a desinformação anda por aí e temos tentado encontrar estratégias para evitar a propaganda falsa. Experiências recentes noutros países mostraram-nos que temos de ter os olhos bem abertos. E tentamos fazê-lo. Mas esta semana fomos surpreendidos com um fenómeno que tinha apenas surgido tenuemente na noite eleitoral das europeias: sondagens falsas. Não interessa reproduzir aqui os números errados, basta aceitar a ideia de que as sondagens são capazes de influenciar resultados para termos a certeza de que o fenómeno não é inocente.

Os inquéritos sobre as intenções de voto existem há muitos anos e nem sempre acertam nos resultados porque, além de os exercícios de adivinhar totalmente comportamentos futuros ainda não serem uma ciência exacta, não medem as consequências que os seus números podem ter no eleitorado. Não medem a dinâmica de vitória que as sondagens criam junto do partido que surge sempre à frente nas intenções de voto, nem o desencantamento que provocam quando outro partido não consegue recuperar semana após semana. E não medem o efeito de desmobilização que pode ter o facto de um partido aparecer tão destacado dos outros que a maioria absoluta está quase garantida.

No dia em que os eleitores do PS acharem que os 116 deputados estão mais do que certos, podem desmobilizar, e isso não é nada vantajoso para o PS. É provavelmente por isso que o primeiro-ministro nunca pede a maioria absoluta. Mário Centeno, Ana Catarina Mendes e Capoulas Santos já falaram sobre o assunto, mas não António Costa. O primeiro-ministro diz sempre, por outras palavras, que há coisas que não se pedem. “Nunca farei chantagem com os portugueses. Nunca direi que só governo nesta ou naquela condição”, costuma dizer.

As sondagens colocam o PS no limiar da maioria absoluta e o PSD em mínimos históricos. Dão informações sobre todos os partidos com assento parlamentar e até sugerem que pode haver novidades nos círculos de Lisboa e Porto, com novos deputados a entrarem na Assembleia da República por via dos resultados de partidos mais pequenos. À medida que a campanha vai avançando, os estudos dizem-nos também, com cada vez mais precisão, os distritos em que os partidos obtêm os seus mandatos.

Há, contudo, um valor que as sondagens não nos costumam dar: o da abstenção - e não é uma percentagem irrelevante. Sabemos apenas que nos últimos anos têm sido batidos recordes sucessivos. Nas autárquicas de 2013, houve a menor participação nesse tipo de acto eleitoral desde 1976 (mais de 45%). Dois anos depois, em 2015, bateu-se novo recorde, desta vez em legislativas (mais de 43%). Já este ano, nas europeias de 2019, voltou a registar-se a mais elevada abstenção de sempre, com valores a rondar os 70%.

O que nós precisamos é de menos discursos de campanha sobre eventuais maiorias absolutas e mais sobre o fenómeno de desafectação dos eleitores em relação aos actos eleitorais, vulgo abstenção. Até porque, como já percebemos, a ideia de que a primeira pode estar garantida é um dos muitos factores que contribuem para o crescimento da segunda. E a democracia fica mais fraca.