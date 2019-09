Costa x Rio: contas públicas dominam primeiro round

Ainda não tinham passado dois minutos de debate e já António Costa tinha dito as palavras que mais vem repetindo nos últimos tempos: confiança, reposição, contas certas, défice mais baixo, melhor rácio da dívida. Por esta ordem, referiu a confiança incutida na economia através da reposição de rendimentos que levou às contas certas, ao défice mais baixo da nossa democracia e ao melhor rácio da dívida.

Rui Rio pegou no trunfo de Costa, das boas contas, e usou-o para o atacar. Disse que o Governo pode ter conseguido um défice orçamental “pequenino”, mas desperdiçou o período das baixas taxas de juro definidas pelo Banco Central Europeu e conseguiu resultados à boleia de uma conjuntura muito favorável. “O Governo fez alguma reforma, fez algum esforço”, questionou, para insistir insistiu na mensagem que pretende passar. “Portugal é o país que menos cresce na UE. É o terceiro pior da zona euro. É um crescimento económico indiciado de fora e muito pior daquele que é o dos nossos concorrentes”, disse Rio, para quem os quatro anos de governação socialista foram uma oportunidade perdida. E deu um exemplo: “Se a economia fosse fantástica, as pessoas deixariam de emigrar”. Nas contas do líder do PSD, que o socialista rebateu (porque só há dados oficiais até 2017), 330 mil pessoas emigraram desde 2016. “Sabe o que isso é? É a cidade do Porto e Viana do Castelo juntas”.

A questão das obras públicas dominou um segundo round, com Costa a acusar o PSD de “inconsistência”, nas suas propostas em relação ao novo aeroporto de Lisboa. Recordou que o PSD com Marques Mendes foi contra a Ota, depois a favor do Montijo, depois a favor de aeroporto nenhum... Alertou que a proposta do PSD, de rever o acordo “negociado pelo anterior Governo PSD” com a Ana Aeroportos sobre o futuro aeroporto de Lisboa, custaria milhares de milhões de euros ao erário público. Rio contrapôs que a renegociação a que o PSD aludiu é condicional: só se o Estudo de Impacte Ambiental e a discussão pública puserem em causa a opção pelo Montijo.