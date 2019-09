Rivera propõe “solução de Estado” a Casado e a direita pode abster-se para investir Sánchez

A solução para o impasse político em Espanha pode vir da direita. Face à falta de entendimento entre Partido Socialista (PSOE) e Unidas Podemos tendo em vista a viabilização de um governo socialista, Albert Rivera veio propor esta segunda-feira uma “solução de Estado” que permita a investidura de Pedro Sánchez.

A proposta do líder do Cidadãos, que se reunirá esta tarde com Pablo Casado, dirigente máximo do Partido Popular (PP), passa pela abstenção conjunta da direita numa votação de investidura, que permitiria a formação de um governo minoritário socialista.

O possível levantamento do “cordão sanitário” que a direita impôs ao PSOE aquando do agendamento das eleições de Abril – vencidas pelos socialistas, sem maioria – depende, no entanto, do cumprimento de três requisitos.

Rivera exige que Sánchez rompa os acordos com os nacionalistas bascos do EH Bildu para o governo de Navarra, que autorize a criação de uma mesa de negociação para voltar a aplicar o artigo 155.º da Constituição na Catalunha e que se comprometa a não subir os impostos.

A mudança de postura de Cidadãos, ao fim de meses de indisponibilidade para ser solução, surge no mesmo dia em que o rei Felipe VI inicia a derradeira ronda de consultas aos líderes dos partidos com representação parlamentar, antes de decidir se permite o agendamento de nova votação de investidura – Sánchez falhou a primeira, em Julho – ou se avança para a marcação das quartas eleições em quatro anos e as segundas em cinco meses.

Fechada durante muito tempo a porta a um entendimento entre o PSOE e os partidos à direita, o foco da estratégia dos socialistas tem passado por negociações à esquerda, com o Unidas Podemos. O diálogo chegou, no entanto, a uma situação de impasse, devido às divergências entre uma e outra força política, quanto à participação da coligação liderada por Pablo Iglesias no Governo.