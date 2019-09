Sergio Moro chegou a Brasília como herói mas encontrou a sua kryptonite

No primeiro desfile do Dia da Independência do Brasil como Presidente, a 7 de Setembro em Brasília, Jair Bolsonaro decidiu quebrar o protocolo e percorreu alguns metros a pé, seguindo a parada militar. Ao seu lado acompanhava-o o ministro da Justiça, Sergio Moro, que repetia os gestos do chefe de Estado, acenando para a população, ambos sorrindo. Dias antes, numa cerimónia em que estavam presentes, Bolsonaro chamou ao seu ministro “património nacional”.

