“Em Angola, faltou ousadia no processo de criação das autarquias”

Angola está num processo de transição política. Com o fim dos 38 anos de poder de José Eduardo dos Santos e a chegada de João Lourenço à presidência, registaram-se progressos na de liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa. A ponto de o Afrobarómetro, que desde 1999 realiza estudos de opinião sobre democracia e boa governação em África, ter decidido que há condições para contar, a partir deste ano, com dados de Angola. Além disso, há um processo de descentralização em curso, com a criação de autarquias e eleições autárquicas marcadas para 2010, estando os projectos e propostas de lei a serem discutidos na especialidade na Assembleia Nacional.

