Todos se uniram por um rio e o Sousa vai ser uma área protegida

No concelho de Lousada, a preservação da biodiversidade do rio Sousa não é apenas um plano. É um objectivo já traçado e delineado, patente no projecto de criação de uma Paisagem Protegida para o Sousa Superior, que tem em vista a protecção e a despoluição do rio Sousa, que nasce em Friande (Felgueiras) e desagua em Foz do Sousa (Gondomar), passando pelos concelhos de Felgueiras, Lousada, Penafiel, Paredes e Gondomar. Uma pretensão que surgiu, sobretudo, devido às descargas ilegais e poluentes no rio.

