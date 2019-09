Porto: mais de duas mil casas licenciadas num semestre

No primeiro semestre deste ano, 2130 novas casas, correspondentes a 275 projectos, entraram em processo de licenciamento, sendo a construção nova a mais representada (1266 fogos, 59% do total).

Durante todo o ano de 2018 foram licenciadas 2740 habitações, o que faz prever um crescimento da construção este ano, mostram dados de um estudo da empresa Confidencial Imobiliário.

É na união de freguesias do centro histórico que existe “maior dinâmica”, ainda que este território se mantenha “como um destino preferencial para o mercado de reabilitação”. Analisando os dados dos fogos licenciados verifica-se que no centro histórico concentra-se 38% do total. Mas olhando apenas para o mercado da reabilitação, o peso desta geografia sobe para os 69%.

A Confidencial Imobiliário destaca ainda Paranhos, “com uma carteira de 22% do total” e a medalha de ouro nos projectos com maior dimensão. Nesta freguesia estão duas das três maiores empreitadas: uma com 133 fogos e outra com 100, ambas de construção nova. O terceiro projecto nesta lista fica em Campanhã, com 112 fogos, e é também de construção nova.

Juntando os novos licenciamentos e os que estão em processo, há no Porto, entre Janeiro de 2017 e Junho de 2019, 7796 unidades em processo de licenciamento distribuídas por 1105 projectos residenciais.