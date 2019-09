Hydro reaproveita janelas velhas para produzir alumínio “limpo”

As questões ambientais com impacto ao nível da sustentabilidade do planeta são, cada vez mais, um motivo de preocupação por parte das várias indústrias existentes que tendem a adaptar o seu modelo de negócio, rumo a um mundo mais verde. Neste conjugar de esforços, a improvável área da construção civil, e todas as indústrias que lhe estão inerentes, não constitui excepção, pelo que é possível constatar uma atenção redobrada na escolha dos materiais usados, mas também no que diz respeito à sua origem e ao fim que estes merecem.

