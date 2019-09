Preços do petróleo disparam com paragem de metade da produção saudita

Com 5% da produção mundial interrompida e a possibilidade de uma escalada do conflito ainda em cima da mesa, os preços do petróleo estão a registar, no início desta segunda-feira, uma das maiores subidas de sempre nos mercados internacionais.

O preço do barril de petróleo Brent registou, nos primeiros minutos da sessão, uma subida de 19%, a variação mais acentuada desde 1991, no dia em que teve início a Guerra do Golfo. O preço do barril de brent aproximou-se dos 72 dólares. Nas horas seguintes, contudo, registou-se uma correcção, estando a subida dos preços próxima dos 10% a meio da manhã.

Este ambiente no mercado petrolífero é uma consequência directa dos ataques realizados na madrugada de sábado a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, reivindicados pelos rebeldes houthi do Iémen, como retaliação à intervenção neste país das forças militares árabes.

O ataque, realizado com drones às instalações da Aramco, forçou à paragem de 50% da capacidade de produção petrolífera da Arábia Saudita, o que corresponde a cerca de 5% do total da produção mundial. Não existe ainda uma data definida para o restabelecimento da normalidade nas refinarias afectadas.

Esta redução repentina do nível de produção de crude é o suficiente para fazer subir os mercados, dada a necessidade de encontrar um novo equilíbrio, mesmo que temporário, entre a oferta e a procura. Mas o que acaba por influenciar mais os preços é a ideia de que poderemos estar perante o início de uma fase de ainda maior instabilidade numa região do globo fulcral para o sector.

A reacção dos EUA, com Donald Trump esta manhã a dizer que estão “carregados e prontos” para responder ao ataque às refinarias sauditas, estando a ser analisada uma eventual responsabilidade do Irão nos acontecimentos, faz com que exista a expectativa de uma escalada da tensão no Médio Oriente, algo que poderia conduzir a novas limitações na produção mundial de crude.

Numa tentativa de acalmar o ambiente, os EUA abriram a porta a uma libertação das suas reservas de petróleo e o ministro da energia russo garantiu que existe no mundo um stock suficientemente grande do “ouro negro” para substituir a produção saudita que está agora parada temporiamente.

Uma subida do preço do petróleo nos mercados internacionais não se reflecte imediatamente no preço dos combustíveis suportado pelos consumidores. Tanto nas subidas como nas descidas de preços, regista-se um tempo de intervalo, de algumas semanas, entre o momento em que os custos se alteram ao nível da produção da matéria-prima e o momento em que o produto refinado chega ao consumidor.