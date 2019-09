Julho assiste a novo recorde de turistas brasileiros

Os turistas oriundos do Brasil originaram um novo recorde em Julho, com 138.935 visitantes a chegar a Portugal – mais 20% em termos homólogos e 8% face ao mês anterior. Ao superar a fasquia dos 130 mil turistas, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o Brasil aproxima-se de outros grandes mercados, mais tradicionais, como a Alemanha e a França.

Continuar a ler