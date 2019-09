Arrendamento: Pressão para saída dos centros está a aumentar em Lisboa e no Porto

Se um agregado familiar perdesse o seu T2 situado no centro do Lisboa, em Campo de Ourique, porque o senhorio não pretendia renovar o contrato só conseguiria encontrar um T2 nas mesmas condições se andasse vinte minutos num percurso de carro com trânsito normal. Se esse agregado vivesse no centro do Porto, por exemplo, na freguesia do Bonfim, não conseguiria encontrar esse apartamento sem se meter num percurso de carro que lhe tomaria um mínimo de dez minutos. Sem trânsito.

