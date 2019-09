Morreu Ric Ocasek, vocalista dos The Cars

Ric Ocasek, vocalista e compositor da banda norte-americana The Cars, morreu neste domingo aos 75 anos, informou a polícia de Nova York.

Ocasek foi encontrado morto na sua casa em Manhattan, depois de a família ter chamado a polícia por volta das 16h de ontem (hora local, 21h em Lisboa) por não o conseguirem contactar, explicou um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York.

A causa da morte ainda não foi determinada.

Ric Ocasek, nome artístico de Richard Theodore Otcasek, nasceu em Baltimore em 1944. Conheceu o baixista e futuro companheiro de banda Benjamin Orr depois de se mudar para Cleveland para estudar no liceu. A dupla formou os The Cars em meados da década de 1970 na cidade de Boston.

O álbum de estreia homónimo da banda, que incluía os singles Just What I Needed, My Best Friend's Girl e Good Times Roll, alcançou o 18.ª posição na tabela de álbuns da Billboard.

Os The Cars gravaram seu primeiro single do top 20 — Let's Go — em 1979 e começaram a lançar uma sucessão de sucessos ao longo dos anos 80 até ao fim da banda em 1988. O tema Drive, editado em 1984 no álbum Heartbeat City (o 5º da discografia da banda) foi uma das canções mais populares da banda em Portugal.

Benjamin Orr morreu no ano 2000 vítima de cancro do pâncreas. Em 2010, os restantes elementos da banda reuniram-se para a gravação do último álbum, Move Like This.