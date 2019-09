Lisboa: Teatro do Bairro Alto reabre a 11 de Outubro

A abertura oficial do renovado Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, está marcada para 11 de Outubro, disse esta segunda-feira à Lusa fonte daquela estrutura gerida pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC).

O Teatro do Bairro Alto, situado entre o Largo do Rato e o Príncipe Real, resulta do encerramento de dois teatros na cidade: o Teatro da Cornucópia, que durante anos ocupou os espaços do Teatro do Bairro Alto e encerrou em 2016, e o Teatro Maria Matos, que está sem programação há um ano e aguarda o fecho de um concurso público de concessão a privados.

O Teatro do Bairro Alto reabre com nova direcção, de Francisco Frazão, linhas programáticas e identidade renovada, assinada pelo colectivo de designers United By.

Francisco Frazão foi escolhido há um ano como director artístico do Teatro do Bairro Alto renovado e, na altura, disse que pretendia apostar na especialização no campo experimental de artistas emergentes e internacionais.

No início do Verão, entre 14 de Junho e 7 de Julho, o Teatro do Bairro Alto apresentou uma programação fora de portas, em vários espaços da cidade de Lisboa e próximos daquele espaço cultural.

A programação inclui, entre outros, a instalação sonora Gardens Speak, da artista libanesa Tania El Khoury, “que trabalha a interactividade com o público e o potencial ético e político desses encontros”, e a estreia da instalação-performance Parasomnia, de Patrícia Portela, espalhada por diversas salas da reitoria da Universidade Aberta, na Rua da Escola Politécnica, relacionada com os processos químicos e físicos associados ao sono.

O Teatro do Bairro Alto foi sede da companhia de Teatro da Cornucópia, de 1975 a 17 de Dezembro de 2016, dia em que a companhia fundada em 1973 por Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo cumpria 43 anos.

A inclusão do Teatro do Bairro Alto nas salas municipais ocorreu no âmbito do projecto de remodelação desta rede, anunciada pela vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, em Dezembro de 2017.

A presença deste edifício entre os teatros municipais permitiu, segundo a vereadora, garantir a sua manutenção enquanto espaço teatral, numa zona que mantém uma dinâmica cultural relevante, que se pretende reforçar com este projecto, apesar das alterações que tem sofrido.

Incluir o Teatro do Bairro Alto na rede dos teatros municipais de Lisboa permitiu ainda evitar que o “emblemático edifício”, ligado ao teatro, se tornasse num espaço de serviços, segundo os responsáveis.