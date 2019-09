“Lugar de mulher é onde ela quiser”

Neste episódio do podcast Do Género, uma conversa com a brasileira Maynara Fanucci, a mente por detrás da página Empodere duas mulheres, com mais de um milhão de seguidores no Facebook. A designer de 28 anos esteve em Portugal para apresentar o livro Empodere-se! 100 desafios para as mulheres reconhecerem a sua própria força.

Começando pela Primavera das Mulheres, em 2015, e o impulso dado pelas redes sociais ao movimento feminista brasileiro, Maynara Fanucci fala sobre a explosão do debate sobre feminismo no Brasil, as ideias erradas sobre o movimento, a importância de aproximar a teoria e a prática quotidiana e a primeira pessoa a quem deu a ler o livro: a sua avó.

