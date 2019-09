Vêm cerca de 2,7 milhões de euros para a investigação biomédica em Portugal

Oito projectos portugueses de investigação científica foram distinguidos em três programas ibéricos de saúde e biomedicina financiados pela Fundação la Caixa. Virão assim para Portugal cerca de 2,7 milhões de euros. Os projectos pertencem a cientistas do Instituto de Biologia Molecular e Celular (no Porto), da Universidade de Coimbra, do Instituto de Medicina Molecular (em Lisboa), do Instituto Gulbenkian de Ciência (em Oeiras) e do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde (em Braga). A cerimónia de entrega destas distinções realiza-se esta tarde na sede da Fundação la Caixa, em Barcelona.

Continuar a ler