Ampliar as perguntas

1. O mês de Setembro, a ritmos diversos, abre um novo Ano Pastoral. As dioceses, as paróquias e os diversos movimentos começam a executar programas previstos para alimentar, nos praticantes da vida eclesial, formas inovadoras de ir ao encontro das pessoas e dos grupos que parecem longe, indiferentes ou hostis às igrejas.

O programa da diocese de Lisboa, para 2019-2020, tem uma formulação muito generosa, mas que se pode prestar a alguns equívocos: “Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias!” Dito assim, até parece que Cristo está ausente das periferias, esperando que alguém se lembre de o conduzir para fora de portas.

De facto, em regime de Cristandade, a pastoral mais corrente – não a única – resumia-se em apresentar, na Catequese, as verdades a crer, os mandamentos a observar e os sacramentos a receber. Na saída para fora dos espaços da Cristandade, supunha-se que era o missionário que levava Cristo para as terras onde Ele nunca tinha chegado. Ele teria de propor aos gentios o Credo cristão, os mandamentos da Lei de Deus e da Igreja, assim como administrar os Sete Sacramentos.

Com o advento da Modernidade, as sociedades ocidentais, com ritmos, formas e em graus diversos, emanciparam-se da tutela das Igrejas e das Religiões. Alguns falam da secularização, não só da sociedade, mas também da vida privada. Antes, nascer e tornar-se cristão eram acontecimentos quase simultâneos. O ambiente cultural exigia a transmissão dos rituais da fé. Com a liberdade religiosa, cada um terá de fazer a sua escolha. As referências cristãs passam a estar fora do ambiente cultural. Por vezes, sobretudo onde vigoravam programas estatais de ateísmo militante, tentou-se eliminar as próprias marcas que tinham deixado na cultura.

Esta situação devia exigir uma mudança na acção pastoral nos países de velha Cristandade. Na verdade, vários ensaios, uns mais arrojados, outros mais tradicionais foram feitos, nomeadamente no século XX, que não vou apresentar aqui e agora. Num mundo em mudança, com sensibilidades tão diversas, a cópia de receitas de sucesso noutros domínios pode ser desastrosa na pastoral eclesial. Esta deve procurar construir-se sobre rocha firme e não sobre a areia, como dizem alguns textos cristãos.

Quando se fala das dificuldades do diálogo da Igreja com a sociedade, parece admitir-se que está consumado o exílio da fé cristã no mundo da cultura ocidental e que já não existem pessoas e grupos com sede e fome do Evangelho de Jesus.

É bom não esquecer que sempre foi difícil apresentar Cristo e a sua mensagem no que têm de singular. O que está em causa, neste momento, não é apenas o que sempre foi exigido na autêntica conversão ao seguimento de Cristo, mas descobrir e ampliar as perguntas que são evitadas, no e pelo ruído que afoga o essencial do ser humano, na actualidade.

2. Neste Domingo, a grande proposta é um texto com uma parábola, desdobrada em três, do reencontro com o que parecia perdido [1]. Nasce do acolhimento e do escândalo provocados pelas atitudes de Jesus: os publicanos e os considerados pecadores aproximavam-se todos dele para O ouvirem, mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si: este homem acolhe os pecadores e come com eles.