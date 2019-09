GNR resgata quatro jovens perdidos na Serra do Gerês

Quatro jovens estrangeiros, três neozelandeses e um cabo-verdiano, foram resgatados pela GNR na madrugada deste domingo após se terem desorientado na Serra do Gerês, disse à Lusa a GNR de Braga.

Segundo a fonte, cerca das 22h de sábado os jovens - três homens e uma mulher - pediram apoio via telemóvel ao posto territorial da GNR de Terras de Bouro, por se terem afastado da trajectória que seguiam e não conseguirem orientar-se.

“O posto informou o CDOS [Comando Distrital de Operações de Socorro] de Braga, que activou a equipa do Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) da GNR, que procedeu ao resgate”, disse.

Conforme explicou a fonte do Comando Territorial de Braga da GNR, os jovens enviaram via “Whatsapp” às autoridades as coordenadas GPS do local onde se encontravam, tendo sido localizados pelo GIPS pelas 1h de hoje, num local “bastante distante da estrada”.

Os jovens encontravam-se bem e a operação foi dada como finalizada pelas 4h da madrugada.