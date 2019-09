PS à beira da maioria absoluta, PSD à beira do abismo?

Um dos argumentos que mais se tem ouvido nos meandros políticos nesta pré-campanha eleitoral é que uma parte do eleitorado pode vir a reforçar a votação no PS, ao ponto de lhe dar uma maioria absoluta, para afastar os partidos mais à esquerda da governação do país. É uma narrativa que encaixa no próprio discurso de António Costa quando diz, como fez na entrevista ao Expresso, que “um PS fraco e um BE forte significa a ingovernabilidade”. Os resultados das duas últimas sondagens do ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC parecem confirmar essa profecia: entre Junho e Setembro, o PS sobe quatro pontos, enquanto o BE e a CDU (PCP e PEV) perdem dois pontos percentuais cada.

