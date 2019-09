Na Casa do Regalo, na Tapada das Necessidades, há a desarrumação do trabalho: empilham-se os quadros não vendidos no último leilão de ajuda ao programa de apoio aos refugiados sírios. A uma semana de, esta quarta-feira, cumprir 80 anos, Jorge Sampaio falou do tempo que o viu nascer, na ressaca da Guerra Civil de Espanha e do início da II Guerra Mundial. Mantém os seus gostos: cinema, livros e futebol, diz, simulando culpa pela escolha da bola. Fala de encontrar virtudes no acaso, mas é veemente nas palavras sobre o presente, dos desafios em que vivemos. “Nasce o autoritarismo porque as pessoas perderam confiança”, diagnostica.

