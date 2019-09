“Não nos renderemos”, gritam manifestantes junto ao consulado britânico em Hong Kong

No exterior do consulado britânico em Hong Kong juntaram-se este domingo centenas de manifestantes, à procura de apoio internacional, nomeadamente do Reino Unido, na luta que dura há quase quatro meses por reformas democráticas no território semiautónomo da China.

“Não nos renderemos”, “Deus salve a rainha”, “Reino Unido salva Hong Kong”, entoam os manifestantes, enquanto agitam bandeiras britânicas.

Nos cartazes, descreve o Guardian, lê-se “SOS Hong Kong” e citam até Winston Churchill: “Vamos enfrentar a tempestade da guerra e sobreviver à ameaça da tirania – se necessário durante anos, se necessário sozinhos”.

Foto Manifestantes, junto ao consulado britânico em Hong Kong, com um cartaz a citar Winston Churchill ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Nas ruas da antiga colónia britânica, os manifestantes apelam ao ex-governante colonial de Hong Kong que exerça pressão para que a autonomia da cidade seja mantida com base nos acordos feitos entre o Reino Unido e a China em 1997.

Esta acção de protesto surge depois de manifestações semelhantes no início de Setembro nas instalações britânicas e no fim-de-semana passado no consulado norte-americano em Hong Kong.

Os protestos foram desencadeados em Junho por uma proposta de lei de extradição que muitos viam como um exemplo da crescente interferência da China e de uma erosão nas liberdades de Hong Kong.

As manifestações prosseguem, apesar de a chefe do governo Carrie Lam ter anunciado já a retirada definitiva da lei de extradição para a China continental que fez eclodir os protestos. No entanto, os manifestantes acreditam que a sua decisão veio “demasiado tarde” e apontam outras exigências — o sufrágio universal nas eleições para escolher a chefe do governo e o parlamento, a demissão de Lam, uma investigação independente à violência policial, a libertação imediata dos detidos nos protestos e o fim da classificação das manifestações como “motins”.

Neste sábado, no Plaza Amoy, um centro comercial em Kowloon Bay, manifestantes pró-Pequim e anti-governo envolveram-se em confrontos. Os protestos duram há quase quatro meses e não há uma solução política à vista.

A Frente Civil dos Direitos Humanos, responsável por levar mais de dois milhões de pessoas para as ruas, convocou uma concentração para este domingo, mas as autoridades recusaram-no alegando motivos de segurança e usando o exemplo de uma estação de comboio que ardeu recentemente.

O governo de Hong Kong não afasta a hipótese de declarar o estado de emergência se os protestos continuarem.