No final do século, o Algarve terá menos 80% de água mas rega-se mais que nunca

Nas serras de Alcoutim e Castro Marim sente-se o cheiro da esteva a esturricar ao sol, lembrando o deserto ali tão perto... Não faltam sinais de alerta por toda esta zona do interior. A ribeira de Odeleite, afluente do rio Guadiana, encontra-se salinizada numa extensão de cerca de três quilómetros. A região caminha a passos largos para a pré-desertificação e a zona nordeste está na linha da frente. O Plano Intermunicipal para de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC) prevê, no pior cenário, uma região praticamente desértica no final do século. A manter-se a curva decrescente da precipitação, destaca o estudo, as reservas hídricas sofrerão uma redução na ordem dos 83%.

