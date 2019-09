Tondela surpreende em Vila do Conde em jogo com seis golos

O Tondela ascendeu neste domingo, provisoriamente, ao quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-4 no recinto do Rio Ave, em encontro da quinta jornada. Os vila-condenses nunca estiveram em vantagem e averbaram, assim, a segunda derrota da época.

Pité, aos 5’, inaugurou o marcador, num lance em que os visitantes aproveitaram o bloco mais subido do rival. O esquerdino beneficiou de uma assistência de Denilson para rematar de primeira. Novamente no ataque à profundidade, o Tondela chegou ao 2-0, desta vez com conclusão do brasileiro: Denilson recebeu nas costas da defesa e finalizou na cara do guarda-redes.

Mesmo antes do intervalo, o Rio Ave (que já ameaçara num par de ocasiões, em ambas de livre directo) conseguiu reduzir, na sequência de um remate de Tarantini que sofreu um desvio antes de trair Cláudio Ramos.

Poderia ter sido o mote para a reacção dos anfitriões no segundo, mas a verdade é que foi o Tondela a alargar a margem. Aos 57’, um erro do Rio Ave na saída de bola foi punido com um cruzamento da direita a que o “pequeno” Jonathan Toro respondeu com um cabeceamento coroado de êxito. E aos 62’ foi novamente pelo corredor direito que os beirões desequilibraram: desta vez foi Xavier a cruzar e Denilson a bisar, com um remate cruzado.

O Rio Ave arriscou então um pouco mais, mas o melhor que conseguiu foi reduzir já nos últimos minutos, graças a um cabeceamento de Bruno Moreira ao segundo poste.

Na tabela, o Tondela passou a contar oito pontos, enquanto o Rio Ave, que somava três jogos sem perder, se mantém com sete, caindo para o oitavo lugar.