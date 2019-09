Sporting empata no Bessa

O Boavista impôs este domingo um empate (1-1) na recepção ao Sporting, em partida da quinta jornada da I Liga, marcada pela estreia de Leonel Pontes como treinador dos “leões”. Marlon (7') e Bruno Fernandes (62') foram os autores dos golos da noite do Bessa, ambos obtidos na marcação de livres directos.

O médio sportinguista não terminou o jogo, tendo sido expulso já no período de compensação (90+1'), por acumulação de amarelos, deixando a equipa em inferioridade nos instantes finais, que acabaram por confirmar a igualdade e o sexto lugar na tabela classificativa, com 8 pontos, já a cinco do líder Famalicão e a quatro dos rivais Benfica e FC Porto. O Boavista manteve o quarto lugar, com 9 pontos.