O Sevilha de Lopetegui lidera em Espanha

O Sevilha assumiu neste domingo a liderança da liga espanhola, com um triunfo no País Basco sobre o Alavés por 1-0, em jogo da quarta jornada. Com este triunfo, a formação andaluza passou a somar dez pontos, mais um que o Atlético de Madrid, que saiu derrotado da sua visita a terras bascas - 2-0 no Anoeta frente à Real Sociedad.

Com o português Daniel Carriço a titular no centro da defesa, a formação sevilhista chegou ao triunfo graças a um golo de Joan Jordán aos 37’, naquele que foi o segundo golo da época para o médio contratado neste Verão ao Eibar - Jordán já tinha marcado na segunda jornada um golo que também valeu uma vitória frente ao Granada.

Este triunfo confirma o excelente arranque de temporada do Sevilha com Julen Lopetegui no banco. O antigo técnico do FC Porto não tem tido muita sorte nos empregos que teve nos últimos tempos, despedido da selecção espanhola depois de ter aceite um convite do Real Madrid pouco antes do início do Mundial 2018. Lopetegui acabaria por não durar muito nos “merengues”, despedido no final de Outubro do ano passado após sofrer uma pesada derrota (5-1) com o Barcelona.

A meio da semana, o Sevilha terá o seu primeiro compromisso da Liga Europa, frente ao Qarabag, defendendo depois a liderança em casa frente ao Real Madrid, que segue no terceiro lugar, com oito pontos, a par de Athletic Bilbao.