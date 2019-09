Queda afasta Miguel Oliveira dos pontos no GP de São Marino

Miguel Oliveira (KTM) terminou em 16.º lugar o Grande Prémio de São Marino de MotoGP, depois de sofrer uma queda na oitava volta da corrida, quando era 15.º, numa prova conquistada pelo espanhol Marc Márquez (Honda).

O piloto luso terminou a 1m07,831s de Márquez, que alargou a liderança no Mundial para 93 pontos, graças à 77.ª vitória da carreira. Tem agora 275, contra 182 do italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que foi apenas sexto classificado.

No campeonato, Miguel Oliveira perdeu uma posição, para o francês Johann Zarco (KTM), que foi 11.º, sendo agora 18.º no campeonato, com 26 pontos.