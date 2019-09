Espanha é a nova campeã do mundo de basquetebol

A selecção espanhola sagrou-se neste domingo campeã do mundo de basquetebol pela segunda vez na sua história. Em Pequim, Espanha impôs-se na final à Argentina, por 95-75, e repetiu o feito que já tinha alcançado no Japão, em 2006.

Definitivamente, a formação espanhola dá-se bem com os ares do Oriente. Depois de ter dominado a primeira e a segunda fases de grupos, na China, com cinco triunfos em outros tantos jogos, continuou uma caminhada imparável nos quartos-de-final, derrotando a Polónia (90-78), e nas meias-finais, eliminando a Austrália (95-88).

Consumada a grande surpresa do Campeonato do Mundo, com o afastamento dos EUA logo nos quartos-de-final, diante da França, Espanha acabou por ter a Argentina como derradeiro obstáculo na competição. Os sul-americanos, que somam um título mundial (1990), tiveram em Gaby Deck o melhor marcador do encontro (24 pontos), mas isso não foi suficiente para evitar o desaire.

Na Arena Wukesong, na capital chinesa, Espanha superiorizou-se nos quatro períodos da partida (14–23, 17–20, 16–23, 28–29), com Rudy Fernandez a impor-se na luta das tabelas (10 ressaltos) e Ricky Rubio, um dos melhores ao longo de toda a campanha, a anotar 20 pontos.

A medalha de ouro segue, assim, para Madrid, sendo que a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio está também assegurada, quer para os vendedores, quer para os vice-campeões mundiais. A França, que bateu a Austrália (67-59) no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, encerrou o torneio no último lugar do pódio, mas também com passaporte garantido para Tóquio, em 2020.