Arsenal deixa fugir vitória em Watford

O Arsenal não está a ter um arranque de época famoso e, neste domingo, voltou a perder pontos, com um empate (2-2) no campo do Watford, em jogo a contar para a quinta jornada da Premier League inglesa.

Neste duelo entre treinadores espanhóis, Unay Emery no Arsenal e Quique Flores no Watford, os “gunners” até tiveram um arranque bastante promissor, com dois golos de Aubameyang na primeira parte, aos 21’ e aos 32’, mas a equipa da casa conseguiu nivelar o resultado na segunda parte, por Cleverley (53’) e Pereyra (81’, de penálti).

O Watford teve ainda uma grande oportunidade no tempo de compensação para chegar à primeira vitória da época, mas Leno conseguiu defender o remate de Doucouré.

Este empate deixa o Arsenal com oito pontos, já muito longe do líder Liverpool (15, única equipa só com vitórias). Já o Watford, continua no último lugar, com apenas dois pontos, menos um que os seus companheiros na zona de despromoção Aston Villa e Wolverhampton.