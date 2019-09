Morreu o cantor Roberto Leal

O cantor português Roberto Leal morreu esta madrugada em São Paulo, no Brasil, vítima de cancro. A notícia foi confirmada ao PÚBLICO pelo seu agente, José Antunes, depois de o ex-secretário de Estado das Comunidades e da Administração Local, José Cesário, ter anunciado a morte do artista de 67 anos na sua página de Facebook: “Hoje acordamos com um enorme choque. O nosso amigo, grande Português no Brasil e no Mundo, António Joaquim Fernandes, o grande Roberto Leal, acabou de falecer. A tristeza é enorme! Portugal e o Brasil estão de luto.”

Natural da aldeia transmontana de Vale da Porca, onde nasceu em 1951, Roberto Leal, cujo verdadeiro nome era António Joaquim Fernandes, emigrou para o Brasil com apenas 11 anos. Desde quarta-feira, estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, na sequência do agravamento da sua condição clínica, que tornara pública em Janeiro deste ano, altura em que anunciou estar a lutar com um cancro.