A fotografia madeirense a gostar dela própria e a mostrar-se aos outros

“Finalmente!” A exclamação veio rápida da boca do motorista que nos conduzia do aeroporto para o centro do Funchal assim que dissemos o que nos trazia à Madeira. O estúdio de fotografia Vicente’s reabria depois de cinco anos de trabalhos de restauro e obras de remodelação no edifício da Rua da Carreira. Havia pompa, muitos convidados e, coincidência ou não, a circunstância era a da habitual azáfama corta-fitas quando se aproxima o dia das eleições na região (22 de Setembro).

