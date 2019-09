O futuro da Terra em debate em Lisboa

Um ex-responsável pela diplomacia norte-americana e uma decana da oceanografia debatem este domingo em Lisboa “O futuro do planeta”, na conclusão do encontro com o mesmo nome organizado pelas fundações Francisco Manuel dos Santos e Oceano Azul.

John Kerry e Sylvia Earle protagonizam com a moderadora, a jornalista portuguesa Mariana van Zeller, o debate central do último dia da conferência, que inclui ainda painéis com o documentarista e explorador britânico Paul Rose no Teatro Camões, no Parque das Nações.

“Não somos nem queremos ser alarmistas, demagógicos ou simplistas”, disse à agência Lusa o presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que organiza o encontro em conjunto com a Fundação Oceano Azul, salientando que a intenção é “trazer para debate grandes personalidades internacionais que têm dedicado a sua vida a esta problemática”.

Como pano de fundo da conferência, o cenário “suficientemente perturbador” em que os humanos têm que “discutir se o planeta tem futuro ou não”, como disse à Lusa o administrador da Oceano Azul, Tiago Pitta e Cunha.

As últimas notas da conferência são do conjunto be-dom, que usa bidões, latas, garrafas e outros para cruzar ideias musicais com materiais recicláveis.