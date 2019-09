Português ganha o segundo prémio do Euromilhões. “Jackpot” no próximo sorteio

O próximo concurso do Euromilhões prevê um “jackpot” de 173 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou esta sexta-feira na chave vencedora, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio do Euromilhões no valor de de 519.277,95 euros saiu, no entanto, a quatro apostadores, um deles foi registado em Portugal. Para já ainda se desconehce a localidade onde foi registado este segundo prémio vencedor.

Já terceiro prémio que ascendia a 30.236,43 euros contemplou 16 jogadores, dois dos quais também em Portugal.

O quarto prémio, de 2.850,99 euros, vai ser entregue a 83 apostadores, seis dos quais registados em território nacional.

A chave vencedora deste concurso (074/2019) do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 01 - 12 - 27 - 42 - 47 e pelas estrelas 06 e 07.

Boa sorte.