O seu filho começou o pré-escolar? Dê-lhe muito colo e confiança

A entrada no pré-escolar é uma etapa importante na vida das crianças, mas pode não ser fácil e causar-lhes alguma angústia e ansiedade. Existem estratégias para facilitar esta adaptação como as que o psicólogo da educação José Morgado costuma aconselhar aos pais e está a utilizar com o neto de três anos que vai, pela primeira vez, para o jardim-de-infância. Desde evitar os primeiros dias, os pais ficarem algum tempo com a criança na escola e levar um brinquedo para que “fique com alguma serenidade a brincar”, recomenda. Aconselha ainda a “não fazer em casa um discurso demasiado pesado de que vai ser uma grande mudança”.

