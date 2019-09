Há um silêncio podre na justiça portuguesa

O cumprimento da lei é uma exigência de qualquer sociedade civilizada, e ela foi criada para que as paixões dos homens tivessem algum controlo. Nenhum de nós gostaria de ficar dependente do humor e do livre arbítrio das autoridades que a cada momento tivessem o poder de nos condenar e castigar. Mas as leis evoluem, não são dogmas imutáveis: elas regulam a nossa vida e tentam responder às exigências morais e éticas da sociedade, que se vão alterando com o tempo. Isto significa que a lei tem de ser cumprida, mas ela não pode ser cega aos princípios que a sustentam, até porque muitas vezes fica aquém (ou vai além) daquilo que a sociedade exige. Nesses casos, é preciso mudar a lei; é preciso que se ouçam vozes a criticá-la; e é preciso que quem a aplica não viva numa bolha, alheio a tudo o que está à sua volta.

Continuar a ler